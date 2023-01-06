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Somali'de saldırı: 7 asker öldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Orta Şabel bölgesindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda en az 7 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:47
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Somali'de Eş-Şebab saldırısı: 7 asker öldü

Somali'de saldırı: 7 asker öldü
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Polis memuru Abdifatah Mohamed, başkent Mogadişu'nun 240 kilometre kuzeyinde bulunan askeri üssün terör örgütü Eş-Şebab tarafından hedef alındığını belirtti. Mohamed, Orta Şabel bölgesindeki askeri üsse düzenlenen saldırıda en az 7 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini aktardı.

Saldırıda ölenlerin arasında biri albay olmak üzere rütbeli 3 askerin olduğunu kaydeden Mohamed, "Teröristler, 3 farklı noktadan saldırı düzenlemeye başladıktan sonra çatışmalar yaşandı" dedi.

Saldıyı üstlenen Eş-Şebab ise 31 askerin öldüğünü öne sürdü.

Eş-Şebab'ın, 4 Ocak'ta Hiran bölgesine düzenlediği iki intihar saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab'ı tüm ülkeden temizleyene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu.

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