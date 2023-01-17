17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'de ordu Eş-Şebab'ın kontrolündeki Harardhere’yi geri aldı

Somali'de ordu Eş-Şebab'ın kontrolündeki Harardhere’yi geri aldı

Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'ın 12 yıldır elinde bulunan Harardhere kentinde kontrolü yeniden sağladığı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:42
Takip Et

Somali'de ordu Eş-Şebab'ın kontrolünde bulunan Harardhere kentini geri aldı

Somali'de ordu Eş-Şebab'ın kontrolündeki Harardhere’yi geri aldı
+
Aa
-

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Eş Şebab'ın kontrolündeki Harardhere kentini çatışmasız şekilde ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Nur, Galcad ve Ceeldheer kentlerinin de terör örgütünden geri alındığını belirtti.

Eş-Şebab tarafından ele geçirilen ilk şehirlerarasında yer alan Harardhere, örgütün merkezleri arasında bulunuyordu.

Ülkede örgüte yönelik operasyonlar sürerken, Eş-Şebab sık sık kent ve kasaba merkezlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

EŞ-ŞEBAB BAĞLANTILI 250 BANKA HESABI KAPATILDI

Somali'de banka hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda Eş-Şebab ile bağlantılı olduğu tespit edilen 250 banka hesabı kapatıldı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, soruşturma ile ilgili basına yaptığı açıklamada, banka hesaplarına yönelik incelemenin devam ettiği ve daha fazla hesabın kapatılacağı bilgisini paylaştı.

Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken, terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab'ı tüm ülkeden temizleyene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
4
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
5
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
6
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
7
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Sanayide silahlı kavga: Yere düşürdüğü silahıyla öldürüldü
﻿Sanayide silahlı kavga: Yere düşürdüğü silahıyla öldürüldü
﻿Sanayide silahlı kavga: Yere düşürdüğü silahıyla öldürüldü
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Avrupa LNG yöneldi. İthalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
﻿Avrupa LNG yöneldi. İthalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
﻿Avrupa LNG yöneldi. İthalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
﻿Traktör kazasında 1 kişi öldü
﻿Traktör kazasında 1 kişi öldü
﻿Traktör kazasında 1 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.