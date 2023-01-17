Somali'de ordu Eş-Şebab'ın kontrolündeki Harardhere’yi geri aldı

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Eş Şebab'ın kontrolündeki Harardhere kentini çatışmasız şekilde ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Nur, Galcad ve Ceeldheer kentlerinin de terör örgütünden geri alındığını belirtti.

Eş-Şebab tarafından ele geçirilen ilk şehirlerarasında yer alan Harardhere, örgütün merkezleri arasında bulunuyordu.

Ülkede örgüte yönelik operasyonlar sürerken, Eş-Şebab sık sık kent ve kasaba merkezlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

EŞ-ŞEBAB BAĞLANTILI 250 BANKA HESABI KAPATILDI

Somali'de banka hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda Eş-Şebab ile bağlantılı olduğu tespit edilen 250 banka hesabı kapatıldı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, soruşturma ile ilgili basına yaptığı açıklamada, banka hesaplarına yönelik incelemenin devam ettiği ve daha fazla hesabın kapatılacağı bilgisini paylaştı.

Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken, terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab'ı tüm ülkeden temizleyene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu. (AA)