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Somali'de otel basan teröristlere yönelik operasyon 20 saatte tamamlandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayına çok yakın konumdaki Villa Rose Otel'e dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen teröristlere yönelik başlatılan ve yaklaşık 20 saat süren operasyon sona erdi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:52
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Somali'de otel basan teröristlere yönelik operasyon 20 saatte tamamlandı

Somali'de otel basan teröristlere yönelik operasyon 20 saatte tamamlandı
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Mogadişu Polis Sözcüsü Sadik Aden Ali, AA muhabirine, otele giren Eş-Şebab örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaklaşık 20 saat süren operasyonda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğunu belirten Ali, 5 askerin de yaralandığını sözlerine ekledi.

Ali, otelde mahsur kalan 60 sivilin kurtarıldığını kaydetti. (AA)

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