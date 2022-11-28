Somali'de otel basan teröristlere yönelik operasyon 20 saatte tamamlandı

Mogadişu Polis Sözcüsü Sadik Aden Ali, AA muhabirine, otele giren Eş-Şebab örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaklaşık 20 saat süren operasyonda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğunu belirten Ali, 5 askerin de yaralandığını sözlerine ekledi.
Ali, otelde mahsur kalan 60 sivilin kurtarıldığını kaydetti. (AA)
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