Somali'den 50 yıl sonra bir ilk

İnsani krizler, kuraklık ve sefalet ile mücadele eden Afrika ülkesi Somali, 50 yıl aradan sonra bir ilke imza attı.

Somali'den 50 yıl sonra bir ilk

Editör: Erhan Songür

Somali hükümeti, 50 yıl aradan sonra ilk ulusal nüfus ve konut sayımını başlattı. Bunun iki yıl sürmesi bekleniyor.

Somali Nüfus ve Barınma Sayımı başkanı Dr. Abdi Ali İge Salı günü VOA'nın Somali Servisi'ne verdiği demeçte, "Somali topraklarında yaşayanları ve yaşadıkları evleri sayacağız" dedi.

İKİ FARKLI METODOLOJİ KULLANILACAK

Projeye nezaret edecek olan Ige, veri toplayıcıların sayım yapmak için uluslararası olarak kullanılan standart bir metodolojiyi takip edeceklerini söyledi.

İge, "fiili ve yasal metodolojinin bir kombinasyonunu kullanıyoruz. Bu, sayım gününde bulduğumuz nüfusu saydığımız anlamına geliyor" dedi. "Göçebe nüfus ve evsizler için yasal metodoloji kullanıyoruz. Bu, insanlara genellikle nerede yaşadıklarını sorduğumuz anlamına geliyor - bu, iki metodolojinin birleşimi çünkü Somalililerin farklı nüfus katmanları var" açıklaması yaptı.

Ige, nüfus sayımının kentsel nüfusta başlayacağını, ardından kırsal ve göçebe nüfusa taşınacağını söyledi.

SAYIM SAYESİNDE HÜKÜMET VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Birleşmiş Milletler, 1,4 milyon Somalilinin mevcut kuraklıklar nedeniyle yerinden edildiğini tahmin ediyor. İge, nüfus sayımı ekibinin nüfus hareketinden haberdar olduğunu ve uydu görüntülerini kullanarak geçici göçebe yerleşim yerlerini hedef alacağını söyledi.

Yetkililer nüfus sayımını, Somali hükümetinin vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan politika ve programlar planlayıp uygulamasına olanak sağlayacak kritik bir uygulama olarak nitelendirdi.

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