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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

Saros Araştırma Şirketi son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark dikkat çekti.

Galeri Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:30
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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

2023 seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de harekete geçti. Peş peşe sonuç açıklayan şirketler, seçim sonucuna en yakın tahmini yapmak için birbirleriyle yarışmaya başladı. 

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

Saros Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette, Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu gösteriyor.

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

Ankette sorulan “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusuna yüzde 53,7 Kılıçdaroğlu; yüzde 46,3 Erdoğan dedi.

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

Yine ankette yer alan sonuçlara göre halk, Erdoğan iktidarına birçok konuda kırmızı kart gösterdi. Ankete göre AK Parti'nin ve Erdoğan'ın sorunları çözemeyeceği düşüncesi ortaya çıktı. 

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

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