﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi

2023 seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de harekete geçti. Peş peşe sonuç açıklayan şirketler, seçim sonucuna en yakın tahmini yapmak için birbirleriyle yarışmaya başladı.
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Saros Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
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14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette, Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu gösteriyor.
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Ankette sorulan “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusuna yüzde 53,7 Kılıçdaroğlu; yüzde 46,3 Erdoğan dedi.
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Yine ankette yer alan sonuçlara göre halk, Erdoğan iktidarına birçok konuda kırmızı kart gösterdi. Ankete göre AK Parti'nin ve Erdoğan'ın sorunları çözemeyeceği düşüncesi ortaya çıktı.