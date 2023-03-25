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  • İşte Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli. Şok görüntüleri Turhan Çömez paylaştı

İşte Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli. Şok görüntüleri Turhan Çömez paylaştı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan’ın dün Hatay Defne’de hastane temeli attığı yerin son halini paylaştı. Erdoğan'ın temel atma törenindeki yayın görüntülerinde geniş açı kullanılmamıştı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:30
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Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli

İşte Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli. Şok görüntüleri Turhan Çömez paylaştı
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Editör: Oğuz OK

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Hatay İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşma gerçekleştirdikten sonra kameralar karşısında temel attı. Temel atma töreni kapsamında ilk betonu döken Erdoğan, "Görüldüğü gibi deniz kumu değil haa!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğrafta, temel atma töreninde ekrana yansıtılan görüntülerin nasıl bir yanılsama olduğunu paylaştı.

Geniş açı ile çekilen fotoğrafta, Erdoğan'ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görüldü. Konuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Turhan Çömez, "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar." dedi.


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