Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

TRT Haber'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Yapılan bilgilendirmede, son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildiği belirtilirken, yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 715, 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 39 bin 58 olduğu açıklandı.

19 HEDEF İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik dün akşam hava harekatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef başarıyla imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi.

Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam ediyor.