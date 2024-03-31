Dezenformasyon’dan asker ve rütbelilerin oy kullanmasıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında dolaşan ve "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Merkez, Anayasa'nın 67. maddesinde belirtilen seçme hakkının genel prensiplerine vurgu yaparak, her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, polis ve jandarma personelinin de seçimlerde oy kullanabildiği belirtildi. Seçim gününde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanmalarının manipüle edildiği yönündeki iddiaların da asılsız olduğu vurgulandı. Merkez, güvenlik personelinin oy kullanacakları okullara ulaşımının güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlandığını ifade etti. Bahsi geçen güvenlik personelinin sadece seçmen kayıtlarının olduğu bölgelerde oy kullandığına dikkat çekildi.

Son olarak, söz konusu iddiaların provokatif olduğu ve seçim güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı belirtildi. Bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddiası doğru değildir. Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrasında da; “Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.” denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiştir.

Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz."