Son dakika... 57 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin başına füze yağdı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

SON 24 SAATTE 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını, ve kalmayacağını belirterek, “Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT 4 ASKERİMİZ YARALI

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin saldırısında 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.