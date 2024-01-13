Son dakika... 57 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin başına füze yağdı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Son dakika... 57 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin başına füze yağdı
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

SON 24 SAATTE 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını, ve kalmayacağını belirterek, “Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

4444-001.jpg

KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT 4 ASKERİMİZ YARALI

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin saldırısında 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Son Haberler
Şehit arkadaşını son yolculuğuna uğurlayan askerin gözyaşlarını komutanları sildi Video
Şehit arkadaşını son yolculuğuna uğurlayan askerin gözyaşlarını komutanları sildi
Eşi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı. Asansör boşluğuna düşen teknisyen yaşamını yitirdi Gündem
Eşi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı. Asansör boşluğuna düşen teknisyen yaşamını yitirdi
İngiltere'de taraftar sahaya daldı maç yarıda kaldı. Sebebini duyanlar çok şaşırdı Spor
İngiltere'de taraftar sahaya daldı maç yarıda kaldı. Sebebini duyanlar çok şaşırdı
Bir sene sonraya hastane randevusu verilince vatandaş isyan etti Video
Bir sene sonraya hastane randevusu verilince vatandaş isyan etti
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü resmen terör estirdi Gündem
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü resmen terör estirdi
Beşiktaş'ta mutluluğun fotoğrafı. İşte günü özetleyen o kare Spor
Beşiktaş'ta mutluluğun fotoğrafı. İşte günü özetleyen o kare
-30 derecede ıslak saçla dışarı çıkarsanız ne olur? Buyurun izleyin Video
-30 derecede ıslak saçla dışarı çıkarsanız ne olur? Buyurun izleyin