Son dakika... Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, alıkoyma ve tehdit suçlamalarından yargılandığı davada serbest bırakıldı.

Son dakika... Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı

2018 yılında KHK ile kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul ve 12 vakıf üyesi, iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırarak alıkoydukları ve bir doktoru tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanıyordu.

Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Kuytul ve Rıdvan Taş’ın tahliyesine karar verdi.

Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Kuytul’un avukatı Bilal İpek, tahliye kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.A, E.T, E.E, Ü.B, R.B, A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

SEGBİS kaydıyla savunması alınan sanık Alparslan Kuytul, müşteki Sarısaçlı'nın dosyaya yansıyan beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık Erol Ardıç ise herhangi bir adam kaçırma olayına karışmadığını öne sürerek, "Ben adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmedim. Olaya karışan arabada benim parmak izim yoktur. Suç örgütü üyesi değilim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." beyanında bulundu.

Diğer sanıklar da tahliye ya da beraatlerini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ile R.T'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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