Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı sayısı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı sayısı belli oldu
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası meydana gelen olaylara ilişkin açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T.

isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

Son Haberler
CHP Genel Başkanı Özel'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Gündem
CHP Genel Başkanı Özel'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Son dakika... FIFA'dan Trabzonspor - Fenerbahçe açıklaması Spor
Son dakika... FIFA'dan Trabzonspor - Fenerbahçe açıklaması
İş dünyası 'verimlilik' için bir araya geldi Ekonomi
İş dünyası 'verimlilik' için bir araya geldi
ABD'den Gazze’ye havadan yardım Dünya
ABD'den Gazze’ye havadan yardım
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL Gündem
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL
'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere İskilipli Atıfçılara ve bu hainleri destekleyenlere karşı yaşasın Çanakkale Zaferi Tarih - Mitoloji
'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere İskilipli Atıfçılara ve bu hainleri destekleyenlere karşı yaşasın Çanakkale Zaferi