Trabzonspor sezonu kapadı. Fenerbahçeli futbolculara da ceza geliyor. Gürel Yurttaş açıkladı

Türkiye inanılmaz bir olay yaşadı dün gece. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta yaşananlar sadece ülkemizde değil, dünyada da yankılandı.

Maçta olanlar zaten rezaletti.

Tribündeki magandalar (Ben onlara Trabzonspor taraftarı demeyeceğim. Çünkü Trabzonspor gibi bir camianın taraftarı olmayı hak etmiyorlar ve olamazlar da) ellerine ne geçerse attılar sahaya.

İkinci yarıda Trabzonspor'un golünden önce Fenerbahçe ceza sahasının içinde meşale yanıyordu mesela. O sırada kaleci Livakovic'in de cisim isabet eden çenesine bandaj yapılıyordu. O gerginlikte golü yemesinden daha doğal ne vardı! O sırada hakem Halil Umut Meler'in maçı tatil etmesi gerekiyordu bana göre.

Neyse... Maç oynandı ve bitti.

Kazanan Fenerbahçeli futbolcular sahada sevinç gösterilerinde bulunuyordu ki bundan doğal ne olabilirdi ki.

O sırada patır patır döküldü sahaya holiganlar. İş karıştı ortalık savaş alanıydı. Korner direğini alıp futbolcuya saplamaya çalışan mı ararsınız, yumruk sallayan mı, uçan tekme atan mı?

Eğer kimse yaralanmadıysa ağır bir şekilde, ya da ölmediyse buna da şükür denilebilecek türdeydi yaşananlar.

İşin enteresanı... Bu Trabzonspor sahasında Galatasaray'a farklı yenilmedi mi? O zaman neredeydi bu magandalar. Nefretleri Fenerbahçe'yeymiş demek ki.

Şimdi gelelim sadece...

Şu saatlerde TFF'de hummalı bir çalışma olduğunu duydum. Maçın ve olayların görüntüleri izleniyormuş. Buna göre cezalar belirlenecekmiş.

İlk kararı ben açıklayayım. Trabzonspor sezonu kapadı. Bu sezon kendi sahasında seyircisiyle oynayamayacak. Gelecek sezona da sarkabilir bu.

Elbette şu da var; tamamen mi kapanacak stadı yoksa seyircisiz mi oynanacak maçları?

Sanıyorum bunu da soracaklar bir yerlere. Seçim var ne de olsa, futbolda siyasetin de etkisinin olduğunu bildiğimize göre. Kesin karar ona göre.

Bir de Egemen Korkmaz var, holigan kesilip Fenerbahçeli futbolculara yumruk sallayan. O da uzun süre olamayacak kulübede.

Asıl konu şu; Fenerbahçeli futbolculara ceza verilecek mi?

"Ne alakası var, onlar kendilerini korudular" dediğinizi duyuyor gibiyim.

Beşiktaşlı Josef de Souza'yı hatırlatırım size. Ankara'da uçan tekmeyle sahaya dalıp, arkadaşlarına saldıran adamı derdest etti diye ceza almadı mı bu federasyondan. Adam gözleri yaşlı bir şekilde ayrılmadı mı Beşiktaş'tan.

Osayi Samuel de kendisine saldırmaya gelen adamı serdi yere. Batshuayi de dönerek tekme salladı.

Bu sırada Livakovic yumruk yiyordu diğer tarafta.

Yumruğu yiyen Livakovic almaz da... Saldırıya karşılık veren Fenerbahçelilere de ceza yolda.

Josef'e ceza vererek yanlış yapmıştı federasyon. Bakalım aynı yanlışı tekrarlayacak mı?

Yazımı şöyle bitireceğim.

Lanet olsun böyle futbola, lanet olsun böyle taraftara, lanet olsun insanları kışkırtıp düşman yapan kulüp yöneticilerine...

Ve TFF. Koltuğa sizi japon yapıştırıcıyla mı yapıştırdılar yahu! Beceremiyorsunuz işte ne hale getirdiniz futbolu. Düşün artık futbolun yakasından.