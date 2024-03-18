Beşiktaş’ın efsanesi Metin Tekin Fenerbahçe’yi neden desteklediğini açıkladı! Trabzonsporlular belki kızabilir ama…

Kaynak: Vole
Beşiktaş’ın efsanesi Metin Tekin Fenerbahçe’yi neden desteklediğini açıkladı! Trabzonsporlular belki kızabilir ama…
Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve antrenör Metin Tekin, Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından yaptığı yorumda, “Ben Beşiktaşlıyım. Maçın nasıl 2 – 2 olduğunu gördüm. Tamamen Fenerbahçeli oldum. Ben çünkü futbol severim… Onun yenmesini istedim. Oradaki haksızlığa uğrayan, oradaki 11 tane çocuğun yenmesini istedim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3 golle yenip şampiyonluk yarışında önemli bir virajdan geçerken, geceye maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu.

Olaylı maç sonrası VOLE’de değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve antrenör Metin Tekin, Fenerbahçe’nin neden kazanmasını istediğini anlattı.

İşte Metin Tekin’in maç sonrası yaptığı yorumlardan öne çıkanlar:

“ORADA FENERBAHÇE’NİN HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI GÖRDÜM”

“Maç öncesi konuştuk, şu teknik, şu planlar falan filan… Ben tarafsız bir seyirci olarak… Ben Beşiktaşlıyım. Maçın nasıl 2 – 2 olduğunu gördüm. Tamamen Fenerbahçeli oldum. Ben çünkü spor severim, futbol severim… Onun yenmesini istedim. Oradaki haksızlığa uğrayan, oradaki 11 tane çocuğun yenmesini istedim. Ötekilerin, Trabzon’un değil. Normalde Trabzonspor’u tutma ihtimalim daha fazla Beşiktaşlı olarak eğer öyle bakarsanız. Ben sonuna kadar Fenerbahçe kazansın istedim.

“TRABZONSPORLULAR KIZACAK BELKİ AMA…”

O olaylardan, o ortam yaratıldı ya… 2-2’lik skor futbol dışı ortamla yaratıldı. Kabul edelim, Trabzonsporlulara kızacak belki ama futbol dışı bir ortam yaratıldı, gerginlikle 2-2’ye geldi maç oyunla değil. Oyun nasıl bu noktaya geldi? Çok basit, hakem izin verdi.

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