Son dakika... Bilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısı

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Son dakika... Bilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısı
İYİ Partili Bilge Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa etti, partinin genel başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Paylaşımında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

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