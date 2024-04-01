İYİ Parti’nin sadece 1 oy farkla kazandığı belediye

31 Mart seçimlerinde ittifakla değil ‘hür ve müstakil’ parolasıyla yola çıkan İYİ Parti büyük hezimete uğradı.

İYİ Parti’nin İddialı olduğu şehirler arasında bulunan Aksaray’da ise resmi olmayan verilere göre yüzde 20.44 alarak 2. Parti oldu.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki seçim de ilginç bir yarışa sahne oldu. İYİ Parti sadece 1 oy farkla MHP’nin adayına karşı seçimi kazandı.

İYİ Parti’nin Güzelyurt Adayı Hazim Turan 549, MHP’nin Adayı Ünal Demircioğlu 548 oy aldı.

İşte Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi’ndeki resmi olmayan seçim sonuçları: