İYİ Parti Kurucusu ve İstanbul eski milletvekili Ahmet Çelik: Meral Akşener o koltukta 1 dakika daha oturmamalı

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İYİ Parti Kurucusu ve İstanbul eski milletvekili Ahmet Çelik: Meral Akşener o koltukta 1 dakika daha oturmamalı
İYİ Parti Kurucusu ve İstanbul eski Milletvekili Ahmet Çelik, seçim sonuçlarının büyük bir oranda netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada Meral Akşener’in genel başkanlık koltuğundan ayrılması ve partinin vakit kaybeden kongreye gitmesini gerektiğini belirtti.

Son paylaşılan bilgilere göre İYİ Parti İstanbul’da % 0.63, Türkiye genelinde ise % 3.58 alarak büyük bir yara aldı.

81 il arasında sadece Nevşehir’de önde gözükürken, İYİ Parti Kurucusu ve İstanbul eski Milletvekili Ahmet Çelik’ten partinin genel başkanı Meral Akşener’e istifa çağrısı geldi.

“Partimizi iktidar yapmak yerine şahsına dünyalık yapmayı tercih etmiştir. İYİ Parti ticari şirket haline getirilmiştir” diyen Çelik, “Sayın Meral Akşener, sizin 1 dakika daha genel başkanlık makamını işgal etmeye hakkınız yoktur. Partimizi yetkili organlarını acilen olağanüstü kongre takvimini açıklamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Çelik’in açıklamalarından öne çıkan satırlar:

“2023 SEÇİMLERİNİ ERDOĞAN’A HEDİYE ETTİ”

2023 Genel Seçimlerinde 6 partinin oluşturduğu ittifakın (6’lı masa) 18 ay boyunca yaptığı toplantılarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı Türkiye tarafından bilindiği halde bir aday ismini genel başkanlar düzeyinde ifade etmemiş olan Sayın Meral Akşener kendi ifadesi ile “kazanması riskli” adayla seçime girilmesinin yolunu açmıştır.

Sürecin sonunda yaptığı itirazla Millet İttifakı seçmenini demoralize eden Sayın Meral Akşener’in oynadığı masadan kalkma tiyatrosu ile seçim, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a altın tepside hediye edilmiştir.

“BÜYÜK PARALARLA MİLLETVEKİLİĞİ SATILDI”

2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday listeleri hakediş, liyakat, bilgi beceri bir kenara bırakılarak hazırlanmış ve İYİ Parti meclis grubumuzun bir kısmı büyük paralar ödeyerek milletvekilliği satın almıştır.

“İYİ PARTİ ŞİRKET HALİNE GELDİ”

Sayın Meral Akşener siyaseten rehin olduktan sonra, İYİ Parti’nin teşkilat ve seçmenlerinin taleplerini dikkate almayıp 31 Mart seçimlerine tek başına girme kararı alarak partimizi geleceği olmayan tabela partisi haline getirmiştir. Partimizi iktidar yapmak yerine şahsına dünyalık yapmayı tercih etmiştir. İYİ Parti ticari şirket haline getirilmiştir.

“AKŞENER 1 DAKİKA O KOLTUKTA OTURAMAZ”

Sayın Meral Akşener, sizin 1 dakika daha genel başkanlık makamını işgal etmeye hakkınız yoktur. Partimizi yetkili organlarını acilen olağanüstü kongre takvimini açıklamaya davet ediyorum.

Kaybedecek zamanımız yoktur, bugünden itibaren 2028 seçimlerine hazırlanacağız.

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