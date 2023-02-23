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Son Dakika... Bir ilçe daha deprem bölgesi ilan edildi

AFAD Risk Azaltma genel Müdürü Orhan Tatar, "Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi." dedi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:21
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Son Dakika... Bir ilçe daha deprem bölgesi ilan edildi

Son Dakika... Bir ilçe daha deprem bölgesi ilan edildi
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AFAD Risk Azaltma genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yapıyor. 

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar ve devam eden vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi.

Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.

Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Buralar tespit edildikçe vatandaşlarımız buralardan tahliye ediliyor.

 

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