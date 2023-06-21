Flaş iddia... CHP'de 24 il başkanı istifa etti

CHP'li 24 il başkanının istifa ettiği iddialarına partiden yalanlama geldi.

Flaş iddia... CHP'de 24 il başkanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının CHP Genel Merkezi'nde saatler önce başlayan toplantı devam ederken 24 il başkanı istifa ettiği iddia edildi.

İMZA KRİZİ

T24'ün ulaştığı bazı CHP'li yetkililer ise iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı. Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi.

Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürüyor.

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