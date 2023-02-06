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Son Dakika... Depremde can kaybı 1762'ye yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 22:17
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Son Dakika... Depremde can kaybı 1762'ye yükseldi

Son Dakika... Depremde can kaybı 1762'ye yükseldi
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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

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