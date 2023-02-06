Tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi'nin büyük bir bölümü yıkıldı

Hatay'daki tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi de meydana gelen depremde çöktü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te tarihi yapı zarar gördü.

TARİHİ BİNA YIKILDI

Tarihi niteliğe sahip olan Antakya Rum Ortadoks Kilisesi neredeyse kullanılamaz hale geldi. Tarihi kilisenin ön cephesi tamamen yıkılmış durumda gözüküyor. Binanın ön cephesi ağır hasar alırken yapı ağır bir tadilata ihtiyacı olduğu da gözlemlendi.