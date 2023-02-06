İYİ Parti Antakya Kadın Politikaları Başkanının eşi ve 12 günlük bebeği vefat etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem nedeniyle İYİ Parti Antakya Kadın Kolları Politikaları Başkanı Özge Alkan'ın, eşi ve bebeğiyle birlikte enkaz altında kaldığını ve yaşamlarını yitirdiğini duyurdu.

Akşener, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Değerli dava arkadaşım, Antakya Kadın Politikaları Başkanımız Özge Alkan'ın, eşi ve 12 günlük bebeğiyle enkaz altında vefat ettiği haberi, yüreğime kor gibi düştü... Rabbim ailelerine ve sevdiklerine sabırlar versin. Ruhları şad, mekânları cennet olsun..."