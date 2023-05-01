EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'bedava doğalgaz' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek." açıklamasında bulundu