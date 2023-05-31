Elektrik dağıtım şirketlerine yüksek voltajlı kâr. Cep yakan faturalardan kazançları ortaya çıktı

Cep yakan faturalar ile tartışılan elektrik dağıtım şirketlerinin geçen yılki net kârı belli oldu. SEDAŞ, AYEDAŞ, Toroslar ve Başkent Elektrik dağıtım şirketleri 16 milyar 444 milyon 208 bin TL kâr etti.

Elektrik dağıtım şirketlerine yüksek voltajlı kâr. Cep yakan faturalardan kazançları ortaya çıktı

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik dağıtım şirketleri için yaptığı açıklamayla, “Astronomik düzeyde kâr elde etmiyorlar” dese de, dört şirketin 2022 yılı net dönem kârının 15 milyar TL’yi aştığı ortaya çıktı.

TEDAŞ’a ait tüm dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi 2013’te tamamlandı. Ardından Türkiye’deki elektrik dağıtım işi, 21 bölgeye bölünerek özel sektör tarafından yürütülmeye başlandı. Ancak özelleştirme biriken borçları ve altyapı eksikliklerini beraberinde getirdi. Saatler boyunca süren elektrik kesintileri ve cep yakan faturalar ile birlikte şirketler de tartışmaya açıldı.

Şirketlerin devletten ucuza aldığı elektriği tüketiciye fahiş kârla sattığı yönündeki iddialara karşın EPDK, “Şirketlerin astronomik düzeyde kar elde edilmesi kesinlikle söz konusu olamaz” açıklaması yaptı. BirGün’ün ulaştığı şirketlerin genel kurul tutanakları, “fahiş olmadığı iddia edilen kârı” gözler önüne serdi. Buna göre, dört elektrik şirketinin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 dönemine ait net kârları toplamı 16 milyar 444 milyon 208 bin TL’ye ulaştı.

REKOR SABANCI’DA

16,4 milyar TL’lik net dönem kârının şirketlere göre dağılımı ise şöyle:

•Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ): 1 milyar 962 milyon 66 bin TL

•İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ): 2 milyar 528 milyon 278 bin TL

•Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.: 6 milyar 33 milyon 915 bin TL

•Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.: 5 milyar 919 milyon TL

İlgili Haberler
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'bedava doğalgaz' açıklaması
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'bedava doğalgaz' açıklaması
EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi
EPDK'dan 22 şirkete lisans
EPDK'dan yeni karar: Azami uzlaştırma süresi 6 ay uzatıldı
Öne Çıkanlar
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Son Haberler
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi... Spor
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi...
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi Güncel
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı Dünya
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı Sağlık
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun Ekonomi
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Güncel
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek?