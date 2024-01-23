Son dakika.. Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş'a ziyaret

Ankara’nın Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşüyor. Yapılan görüşmede, yerel seçim çalışmalarının konuşulacak.

CHP'nin Etimesgut İlçe Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmenin ardından Beşikçioğlu, gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Beşikçioğlu, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok hakkında sorulan sorulara "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Ekstradan bir adayın olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir yani" açıklamasını yaptı.

Erdal Beşikçioğlu, neden Etimesgut adayı olduğuna ilşkin sorulara ise "Mustafa Kemal'in kurduğu bir ilçe olması, güneşin oradan doğması ve bizim yapacağımız sosyal etkinliklerin oradaki gençlerle de uyumlu olması... Burası kültür ilçesi olacak" yanıtını verdi.

ANKET AÇIKLAMASI

Seçimler için anket yaptırıp yaptırmadığı sorulunca, Beşikçioğlu: "Oyun oynadığım için seyircilerle her daim buluşurum. Bu buluşmalar da 1.000-1.500 kişi ile olur. Hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm bu da benim duygusal anketimi oluşturur. Çok olumlu. Biz başka bir söylence ile geleceğiz. Ben rant bilmem, iyi ki de bilmem ama hizmeti sanırım bilirim." ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada, “ Mansur Başkan'la hiçbir sıkıntımız olmadı, olmayacak da. O bizim abimiz. Ayakları o kadar yere sağlam basıyor ki o yürüdüğünde etrafındakiler titrer. Başka bir adayın olması sadece demokrasinin gereği. Sonuç belli.” açıklamasını yaptı.

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