Erdoğan: Particilik, ayrımcılık yapmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıklara giderek demokrasimize güç katan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.

"YANIMIZDA DURANLARIN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, oy tercihlerinden dolayı sayısız hakarete maruk kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece kendi insanımızın desteğini almadık, dünyanın dört bir yanında umutlarını bizlere bağlamış yüz milyonlarca mahsunun duasını aldık. Seçimleri müteakip sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız.

Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye’ye yönelik bu büyük sevdanın karşılığını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabbim bizleri milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin.

"5 SENE DAHA HİZMET ETME ŞEREFİNE NAİL OLDUK"

Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birisini daha alnının akıyla geride bıraktı. 14 Mayıs’ta seçimlerin Meclis’le ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle başarıyla tamamlamıştık. İlk turda yüzde 50+1 şartı sebebiyle ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs’ta yarım bıraktığı işi tamamlamak için sandıklara gitti. İlk turda katılım oranı yüzde 87’yi aşmıştı, ikinci turda yüzde 85’i bulan rekor seviyeye ulaştık. 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye’ye hizmet etme şerefine nail olduk. Bu ulvi görev için ömrümü adadığım milletime ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız dönemlerinde bu hassasiyetimizi muhafaza ettik. Kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Particilik, ayrımcılık yapmadık.

"85 MİLYONDA KARŞILIK BULACAĞINA İNANIYORUM"

Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. ‘Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim’ diyoruz. Bu samimi çağrımızın tüm renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonda karşılık bulacağına inanıyorum. Türkiye’nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kilitlenmesine ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor.

"SALI GÜNÜ İLK KABİNE TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ"

Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenİn gayreti içinde olmalıyız.

"GAYRETLİ BİR MUHALEFET YOK"

En büyük sıkıntımız ülkemizde gayretli bir muhalefetin olmayışıdır. Eski alışkanlıkları terk etmeye uğraşmadılar. Kendi küçük hesaplarının peşine düştüler. Hatayı, kusurun sebeplerini vatandaşta aradılar. Seçim sonrasında uzattığımız elimizi sıkılı yumrukla karşıladılar. Bu sefer farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz. Muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Tüm muhalefet cenahının milli iradeyle barışmasını istiyoruz.

"BARIŞMANIN YOLLARINI ARAYALIM"

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olma, beraber olma, 1000 yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz verelim.

"SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının pek çok anlamı var. Milletimiz bizlere çalışmaya devam dedi. Hizmet ve eser üretmeye devam demiştir. Milli iradenin üstüne gölge düşürme akıbete uğramış, manda ve himaye tekliflerini reddetmiştir. Eser ve hizmet siyaseti popülizme galip gelmiştir.

Bu seçimlerle ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları boşa çıkarmadık, geleceğimizi de güvence altına aldık. Türkiye Yüzyılı teklifimizin kabul edildiğini gördük. Milletimiz Cumhuriyet'in ikinci asrını da Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracaktır. 5 yıl boyunca bu vizyonumuzu uygulamaya geçireceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Neyi vaadetmişsek, tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz.

"ELİMİZ DAHA DA GÜÇLENMİŞTİR"

Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütymeye devam edeceğiz. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Girişimci ve insani diplomasimimizin etki alanını genişleterek yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir.

Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, milletimizin egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tan inancıyla, bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyoruz. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayarak yola revan oluyoruz."