'Avrupa Birliği'nde siyahi olmak' raporundan nemli detaylar

Avrupa Birliği'nin (AB) 13 üye ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya göre, siyahiler en çok Almanya ve Avusturya'da ayrımcılığa maruz kalıyor.

KAYNAK: AA
'Avrupa Birliği'nde siyahi olmak' raporundan nemli detaylar

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), "Avrupa Birliği’nde Siyahi Olmak" başlıklı raporu yayımladı.

Raporda, AB üyesi 13 ülkede yaşayan Afrika kökenli siyahilerin "en çok Almanya ve Avusturya'da ayrımcılığa maruz kaldığı" kaydedildi.

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'te yaşayan 6 bin 700'den fazla Afrika kökenliye, 2022 yılında, bulundukları ülkede ten renkleri, kökenleri ve dinleri gibi faktörler nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılıklara ilişkin sorular yöneltildi.

Almanya'dan katılımcıların yüzde 77'si, son 5 yılda ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti. Bu oranla Avrupa'da siyahilerin en çok Almanya'da ayrımcılığa maruz kaldığı belirlendi.

Avusturya'da ise katılımcıların yüzde 76'sı, ayrımcılığa maruz kaldığını bildirdi. Buna göre Avusturya, Avrupa'da siyahilerin en çok ayrımcılığa maruz kaldığı ikinci ülke oldu.

Öte yandan, Almanya'da son bir yılda maruz kaldığı ayrımcılığı ihbar edenlerin oranı yüzde 9 iken bu oranın Avusturya'da yüzde 5 olduğu görüldü.

13 ülkeden tüm katılımcıların yüzde 47'si, 2022 öncesi son 5 yılda ayrımcılığa maruz kaldıklarını dile getirdi.

FRA Başkanı Michael O'Flaherty, raporun ön sözünde "ırkçılığın gerçek boyutunun şok edici ve utanç verici" olduğunu ifade etti.

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