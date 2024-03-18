Son dakika... FIFA'dan Trabzonspor - Fenerbahçe açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... FIFA'dan Trabzonspor - Fenerbahçe açıklaması
FIFA Başkanı Giovanni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu taraftarların sahaya girip Fenerbahçeli futbolculara saldrması dünyada gündem oldu.

FIFA Başkanı Giovanni Infantino yaşananlar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Infantino şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez.

"Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır."

"İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum."

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