FIFA'dan Süper Lig yasağı

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA'dan Süper Lig yasağı
FIFA'dan Türk futbol kulüplerine olumsuz bir haber geldi. Süper Lig'den bir takıma süresiz, dört takıma ve 1. Lig'den bir takıma ise üçer dönem için transfer yasağı uygulandı.

İşte o takımlar:

Süper Lig'den Kayserispor'a süresiz, Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise üçer dönem transfer yasağı getirildi.

1. Lig'den Eyüpspor da üç dönem transfer yasağı aldı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, transfer yasağının 24 saat içinde kaldırılacağı belirtildi. Kulüp, Jakhongir Urozov'un eski kulübü Bunyodkor ile olan transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100 bin Euro'luk ödemenin, banka swift sistemindeki bir aksaklık nedeniyle yapılamadığını ve bu yüzden FIFA tarafından transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Kulüp, doğru banka bilgilerinin alınmasının ardından 24 saat içinde ödemenin yapılacağını ve transfer yasağının kaldırılacağını duyurdu.

İlgili Haberler
Son dakika... FIFA'dan Trabzonspor - Fenerbahçe açıklaması
Beşiktaş'a FIFA'dan şok ceza. Bir bu eksikti
FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart
FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart
Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası FIFA'yı göreve çağırdı. Meze edilen takımları açıkladı
2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu
Son Haberler
Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti. Ardında “Çok fazla kötülük var” notunu bıraktı Gündem
Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti. Ardında “Çok fazla kötülük var” notunu bıraktı
FIFA eteğindeki taşları döktü Spor
FIFA eteğindeki taşları döktü
Süper Kupa iptal oluyor. TFF oylama yapacak Spor
Süper Kupa iptal oluyor. TFF oylama yapacak
Arda Güler şok oldu Spor
Arda Güler şok oldu
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu fikir değiştirdi: İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası istedi Gündem
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu fikir değiştirdi: İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası istedi
Ergin Ataman veda etti Spor
Ergin Ataman veda etti
Galatasaray'da ikna odası Spor
Galatasaray'da ikna odası