FIFA'dan Süper Lig yasağı

İşte o takımlar:

Süper Lig'den Kayserispor'a süresiz, Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise üçer dönem transfer yasağı getirildi.

1. Lig'den Eyüpspor da üç dönem transfer yasağı aldı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, transfer yasağının 24 saat içinde kaldırılacağı belirtildi. Kulüp, Jakhongir Urozov'un eski kulübü Bunyodkor ile olan transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100 bin Euro'luk ödemenin, banka swift sistemindeki bir aksaklık nedeniyle yapılamadığını ve bu yüzden FIFA tarafından transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Kulüp, doğru banka bilgilerinin alınmasının ardından 24 saat içinde ödemenin yapılacağını ve transfer yasağının kaldırılacağını duyurdu.