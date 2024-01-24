Son dakika.. FOX TV'nin yeni adı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. FOX TV'nin yeni adı belli oldu
FOX TV'nin adı değişti. Yeni adı RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tarafından açıklandı. Taşçı'nın açıklamasına göre FOX TV'nin yeni adı NOW TV oldu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FOX TV'nin logo değişikliğine gittiğini açıkladı.

Kanalın isim değişikliğinin sebebinin FOX TV'nin dahil olduğu Disney grubunun FOX TV'yi satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması olarak belirtildi.

FOX TV’nin isminin değişeceği, Ocak ayının başında iddia edilmişti. Aynı dönemde ortaya atılan iddialara göre, kanalın ekran yüzleri ve dizilerde yer alan oyuncular kanalın yeni adı için yaklaşık bir ay kadar önce bir araya gelip özel bir çekimde bulunmuştu.

İddialardan sonra RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıklaması iddialara son noktayı koyar nitelikte oldu. Taşçı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanalın logo değişikliğine gittiğini ve RTÜK'ün bu değişiklik talebini yerinde karşıladığı açıklandı.

FOX TV'nin yeni adı NOW TV oldu. RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

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SUUDİLERE Mİ SATILACAK?

İsim değişikliği iddialarının kamuoyuna yansımasından sonra ortaya atılan çarpıcı bir iddia Oda TV'den gelmişti. Oda TV'nin ortaya attığı iddiaya göre, Disney Grubu, FOX TV'nin isim değişikliğinden sonra kanalı Suudilere satacaktı. Çarpıcı iddia karşısında henüz kanal yönetiminden bir açıklama gelmedi.

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