Son Dakika... Fuat Oktay'dan EYT açıklaması

Ankara Çubuk'ta vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret konusunda Oktay, "Çalışanımızın işini aşını koruduğumuz gibi enflasyon karşısında da alım gücünü koruyor muyuz? İşte daha dün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar: Asgari ücrete 6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre yüzde 100 oldu" dedi.

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA 15 YIL ÖNCEKİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Öte yandan ABD’deki resmi tüketici enflasyonu dikkate alındığında, örneğin, 2008 yılındaki 429 dolar, bugün 605 dolara denk. Dolayısıyla, 2023 yılı asgari ücreti, dolar bazında 15 yıl önceki asgari ücretin yüzde 24.8 oranında gerisinde kaldı.

"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE ÇÖZECEĞİZ"

Oktay, EYT düzenlemesi hakkında ise, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Milletimiz hangi dertle dertleniyorsa, onları çözmek için mücadele ediyoruz" diye konuştu.