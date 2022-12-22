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  • AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı

AKP MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Sözcü Ömer Çelik’ten dikkat çeken EYT açıklaması geldi...

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 18:30
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten EYT açıklaması. Ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında 13:45'de toplandı.

Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti.

EYT AÇIKLAMASI

EYT ile ilgili açıklama yapan Çelik, "Araya yılbaşı tatili giriyor. Ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak" dedi.

Çelik asgari ücret düzenlemesi ve EYT takvimine ilişkin gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:

''Asgari ücretleri vatandaşlarımızı sıkıntılarla baş başa bırakmayacak adımlar atıldı. Ortaya atılan rakamların birileri tarafından suistimal edilmeyeceğini Cumhurbaşkanı'mız belirtmişti. Asgari ücrette gerekirse tekrar bir düzenleme yapılacak. EYT'de araya yılbaşı tatili giriyor ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak.''

AKP’li Çelik'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Ukrayna - Rusya savaşıyla birlikte bildiğimiz dünyanın dikişlerinin çözüldüğü bir safhaya geçtiğimiz net ve açık bir şekilde ortaya çıkmıştır"

"KKTC'nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alması son derece kıymetlidir"

"Bir İslam ülkesinde Dünya Kupası'nın yapılmasıyla ilgili ne kadar çok ön yargı üretildiğini gördük"

"(Laçın Koridoru gerilimi) Hiç kimsenin, Azerbaycan otoritesinden izin almadan maden çıkarma gibi bir yaklaşımının söz konusu olmaması lazım"

"İmkanlar içerisinde asgari ücretli vatandaşlarımızı bir takım sıkıntılarla baş başa bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır"

"(6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası) Tamamen lanetlenmesi gereken asla ve asla affedilmeyecek bir suç"

"(Altılı masa adaylık tartışmaları) Arabesk film izler gibi izliyoruz"

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