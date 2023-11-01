Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan'a tutuklama talebi

MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunu yazan T24 yazarı Tolga Şardan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan'a tutuklama talebi

T24 yazarı Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Şardan'ın ifadesi alındı. Şardan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken, bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alındı.

Ankara Adliyesi'ne götürülen Şardan'ın ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınıyor.

Öte yandan süreci takip etmek amacıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi ve genel merkezi, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, adliyeye giden basın örgütleri arasında yer aldı. Ankara Barosu Başkanı ve üyeleri de Şardan'a destek için adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır."

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