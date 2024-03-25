Son dakika... Güneşte şiddetli patlama meydana geldi. Patlama Avrupa ve Türkiye'ye doğru geliyor

Kaynak: Hava Forum
Son dakika... Güneşte şiddetli patlama meydana geldi. Patlama Avrupa ve Türkiye'ye doğru geliyor
Güneş'te yaşanan G4 jeomanyetik fırtına, Türkiye dahil olmak üzere kuzey enlemlerde Aurora kuzey ışıklarının görülmesine olanak tanıyor. NOAA'nın bildirisine göre, fırtına elektronik araçlarda problemlere neden olabilir.

Güneş'te meydana gelen G4 jeomanyetik fırtına, kuzey enlemlerde olduğu gibi orta enlemlerde de Aurora kuzey ışıklarının görülmesine olanak tanıyor. Türkiye'nin dahi bu gece bu doğa olayını görebileceği belirtiliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride, jeomanyetik fırtınanın elektronik araçlarda problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Bu tür fırtınalar genellikle Dünya'ya Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucu oluşur ve manyetik fırtınaları tetikleyebilir.

Aurora kuzey ışıklarının Türkiye'de bile görülebileceği bu nadir doğa olayı, gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir fırsat sunuyor

rtu.jpg

ELEKTRONİK ARAÇLARDA BOZULMA OLABİLİR

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi), Güneş'teki patlama hakkında bildiri yayınladı: Jeomanyetik fırtına, elektronik araçlarda problem yaratabilir.

etf.jpg

İlgili Haberler
Carrington Olayı nedir? Güneş fırtınası Carrington Olayı ne zaman yaşandı?
Carrington Olayı nedir? Güneş fırtınası Carrington Olayı ne zaman yaşandı?
James Webb uzay teleskobundan şaşırtan görüntüler geldi. Evrenin en derin sırları açığa çıkıyor
Devasa yıldız öldü büyük patlama kaydedildi. Daha önce hiç görülmedi. Ders kitaplarına geçecek olay
Güneşin yüzeyinde dünyadan 4 kat büyük delikler oluştu: Tehlikenin habercisi
Son Haberler
Berk Göktaş tek kelime ile milyoner oldu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi gece Gündem
Berk Göktaş tek kelime ile milyoner oldu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi gece
Vicdanlarda açık kalan dosya Yazarlar
Vicdanlarda açık kalan dosya
Ertesi gün ne olacak? Yazarlar
Ertesi gün ne olacak?
Haydi meydanlarda “zam yok” diye söz verin Yazarlar
Haydi meydanlarda “zam yok” diye söz verin
Katliam ne kazandırır?! Yazarlar
Katliam ne kazandırır?!
Moskova'daki vahşi saldırıyı kim yaptırdı? Yazarlar
Moskova'daki vahşi saldırıyı kim yaptırdı?