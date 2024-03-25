Son dakika... Güneşte şiddetli patlama meydana geldi. Patlama Avrupa ve Türkiye'ye doğru geliyor

Güneş'te meydana gelen G4 jeomanyetik fırtına, kuzey enlemlerde olduğu gibi orta enlemlerde de Aurora kuzey ışıklarının görülmesine olanak tanıyor. Türkiye'nin dahi bu gece bu doğa olayını görebileceği belirtiliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride, jeomanyetik fırtınanın elektronik araçlarda problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Bu tür fırtınalar genellikle Dünya'ya Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucu oluşur ve manyetik fırtınaları tetikleyebilir.

Aurora kuzey ışıklarının Türkiye'de bile görülebileceği bu nadir doğa olayı, gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir fırsat sunuyor

ELEKTRONİK ARAÇLARDA BOZULMA OLABİLİR

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi), Güneş'teki patlama hakkında bildiri yayınladı: Jeomanyetik fırtına, elektronik araçlarda problem yaratabilir.