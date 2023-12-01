James Webb uzay teleskobundan şaşırtan görüntüler geldi. Evrenin en derin sırları açığa çıkıyor

James Webb uzay teleskobu, ilk görüntülerin geldiği 2022 yılından itibaren evrenin derinliklerindeki sırları açığa çıkarıyor. Teleskobun çektiği şaşırtan görüntüler bilim insanlarının bile beklentilerini aştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
James Webb uzay teleskobundan şaşırtan görüntüler geldi. Evrenin en derin sırları açığa çıkıyor

Takvim yaprakları 25 Aralık 2021’i gösterdiğinde Ariane 5 roketi ile uzaya fırlatılan James Webb uzay teleskobunun evrenin sırlarının çözülmesine oldukça yardımcı olması bekleniyordu. Teleskoptan ilk görüntülerin geldiği günden itibaren bilim insanlarının beklentilerini aşan veriler geldi.

İşte James Webb uzay teleskobundan gelen şaşırtıcı görüntüler:

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EVRENİN ŞİMDİYE KADARKİ EN DERİN KIZILÖTESİ GÖRÜNTÜSÜ

SMACS 0723 gökada kümesinin muhteşem detaylarla işlenmiş bu görüntüsü, teleskobun ilk derin alan çalışması olarak tarihe geçti.

Teleskobun gelişmiş kızılötesi kameraları, kümede bulunan binlerce gökadanın görüntüsünü çok net bir şekilde görmemize yardımcı oldu. Yukarıdaki görüntü aslında devasa bir alan olsa da evrenimizde bir çölde bulunan minicik bir kum tanesi kadar alanı temsil ediyor.

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Yine bu görüntü aslında kümenin 4.6 milyar yıl önceki görüntüsüdür. Çünkü bir yıldızın veya bir gök cisminin ışık yılı olarak uzaklığı ne ise biz Dünya’dan baktığımızda o gök cisminin o kadar yıl önceki halini görüyoruz.

BİR ÖTEGEZEGENİN BUHARLI ATMOSFERİ

Teleskop, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dolanan ve sıcak bir gaz devi olan WASP-96 B gezegeninin atmosferinde su işaretlerine rastladı ve gezegende bulutların ve sisin oluştuğunu gösteren muhteşem kanıtlara ulaştı.

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Gezegenden gelen ışık tonlarının parlaklığındaki küçük değişimlere dayanan ve bu sayede belirli gaz moleküllerinin varlığı tanımlanarak yapılan bu keşif, günümüze kadar bu alanda yapılan en ayrıntılı çalışma oldu. Bu sayede Webb'in yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki atmosferleri araştırma konusundaki inanılmaz yeteneği de bir kez daha doğrulandı.

ÖMRÜNÜN SONUNA GELEN BİR YILDIZIN “SON PERFORMANSI”

1998 yılında Hubble Uzay Teleskobuyla da fotoğrafı çekilen Güney Halka Bulutsusu aslında orta kütleli bir yıldızın patlaması sonucu oluşmuş bir nebuladır. Milyonlarca yıldır, bu görüntünün merkezindeki sönük yıldız her yöne gaz ve toz saçarak ömrünün sonuna gelmiş olsa da bu gazlar ve tozlar birleşerek nebula içerisinde bir veya birden fazla gezegen oluşturabilir.

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Webb'deki iki kamera kullanılarak, yaklaşık 2.500 ışık yılı uzaklıkta resmi olarak Güney Halka Bulutsusu olarak bilinen ve NGC 3132 olarak kataloglanan bu bulutsunun en son fotoğrafı elde edildi.

STEPHAN'IN BEŞLİSİ

Webb'in güçlü kızılötesi görüşü ve son derece yüksek çözünürlüğe sahip kameraları, bu gökada grubunda daha önce görülmemiş ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Görüntü, milyonlarca genç yıldızın parıldayan kümeleri ve yeni yıldız doğumunun gerçekleştiği yıldız patlaması bölgeleriyle benzedi.

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Her ne kadar beşli olarak adlandırılıyor olsa da aslında bu gökadalardan sadece dördü birbiriyle etkileşimdedir. Beşinci ve en solda bulunan gökada ise bize diğerlerinden daha yakındır ve diğerleriyle bir etkileşimi yoktur. En solda bulunan gökada bizden sadece 40 milyon ışık yılı uzakta, diğer dördü ise bizden tam 290 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Söz konusu görüntü, erken evrendeki galaktik etkileşimlerin gökada evrimini nasıl şekillendirdiğine dair yeni bir bakış açısı sağlıyor.

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