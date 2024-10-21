Son Dakika: Hakan Fidan'dan Fethullah Gülen açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, “Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadele ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

HAKAN FİDAN: MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Dışişleri istihbarat kaynaklarının da doğrulandığı Bakan Hakan Fidan tarafından açıklandı. Fidan, Ankara’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısında detayları paylaştı. Fidan, “Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler” ifadeleri kullanıldı.

"KENDİLERİNİ BU YANLIŞ YOLDAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

Fidan’ın açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum

NE OLMUŞTU?

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolündeki internet siteleri, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Bir süredir rahatsızlıklarının ağırlaştığı hatta öldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada çokça yer bulmuştu. 83 yaşındaki Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberler örgütün yayın organı rolünü üstlenen internet sitelerinden paylaşıldı. Elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından ölüm haberlerini açıkladı.

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