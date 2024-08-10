Son dakika... Instagram açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Instagram açıldı

Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Instagram’ın bu akşam 21:30'da açılacağını açıklamıştı. Instagram an itibariyle erişime açıldı.

2 Ağustos tarihinde Türkiye'de milyonlarca insanın kullandığı Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'ın istedikleri şartlara ve koşullara uymadığını, bu nedenle Instagram'a erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Yaşanan süreçte Instagram yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Günlerce süren görüşmeler sonucu, Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X'den önemli açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

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INSTAGRAM ERİŞİME AÇILDI

Uraloğlu, Instagram'ın şartlarını kabul ettiğini, PKK/PYD ve FETÖ lehine yapılan propaganda içeriklerin kaldırılacağını açıkladı.

Uraloğlu, ardından X hesabından bir paylaşım daha yaparak, Instagram'ın 21:30'da açılacağını duyurmuştu. Instagram an itibariyle erişime açıldı.

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Öte yandan, BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında da Instagram hakkındaki erişim engelleme kararının kaldırıldığı görülürken, yoğunluk nedeniyle Instagram'a girişler yavaş ilerliyor.

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