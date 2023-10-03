Son dakika...Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı

Bakanlık, harekat sonucunda 16 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör Saldırılarını Bertaraf Etmek İçin Meşru Müdafaa

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek ve Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde harekat gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 3 Ekim 2023 saat 20.00’de Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan ve Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de olduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedefin imha edildiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Azim ve Kararlılıkla Devam Edecek

Açıklamada, harekatlarda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Açıklamada, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı da bildirildi.