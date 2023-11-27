Nevşehir’de ‘Forex’ dolandırıcılarına operasyon

Nevşehir’de "Forex yatırımı" adı altında yüksek kazanç elde etmek vaadiyle vatandaşları dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Nevşehir’de ‘Forex’ dolandırıcılarına operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Forex Finans" adı altında yüksek kazanç vaadiyle çevresindeki insanları ikna ederek dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Nevşehir il merkezinde 4 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda suça konu dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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