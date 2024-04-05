Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu
Son dakika haberi.... İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kurultay 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

31 Mart seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti, Olağanüstü Kurultay kararı almıştı. Parti 27 Nisan 2024 Cumartesi günü seçimli kurultaya gidecek.

MERAL AKŞENER'İN ADAYLIĞI BELİRSİZ

Seçimli kurultayda Akşener’in aday olup olmayacağı henüz net değil. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek.

SEÇİMDEN SONRA PEŞ PEŞE İSTİFALAR GELMİŞTİ

İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politkaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.

İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.

Üçok sosyal medaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu’na büyük şok
Bakanlık 47 ilde 826 arsayı satışa çıkardı! 40 bin liradan başlıyor… Büyük yatırım fırsatı
AKP’li belediye seçime 48 saat kala kasayı boşalttı! Milyonları hangi futbol takımına gönderdi?
Son Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza Yerel Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza
Fed üyesinden enflasyon yorumu Ekonomi
Fed üyesinden enflasyon yorumu
Baskın yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Baskın yapmak deyimi ne anlama geliyor?
Ahmet Davutoğlu’na büyük şok Gündem
Ahmet Davutoğlu’na büyük şok
120 Bin Müslüman Mescid-i Aksa’da Buluştu Gündem
120 Bin Müslüman Mescid-i Aksa’da Buluştu
CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması Yerel Haberler
CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması
Lavrov, Rusya’nın barış şartını açıkladı Dünya
Lavrov, Rusya’nın barış şartını açıkladı