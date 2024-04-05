Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu

31 Mart seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti, Olağanüstü Kurultay kararı almıştı. Parti 27 Nisan 2024 Cumartesi günü seçimli kurultaya gidecek.



MERAL AKŞENER'İN ADAYLIĞI BELİRSİZ



Seçimli kurultayda Akşener’in aday olup olmayacağı henüz net değil. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek.



SEÇİMDEN SONRA PEŞ PEŞE İSTİFALAR GELMİŞTİ



İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politkaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.



İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.



Üçok sosyal medaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.



İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.