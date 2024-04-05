Ahmet Davutoğlu’na büyük şok

AKP, 11 milyon 41 bin 464 üye ile en çok üyeye sahip parti olmasına rağmen, 16 milyon 639 bin oy alarak tarihinde ilk kez bir seçimden ikinci olarak çıktı.

CHP ise 1 milyon 428 bin üyesine rağmen 17 milyon 391 bin oy alarak büyük bir sürpriz yaparak birinci parti oldu.

365 bin üye ile en çok üyeye sahip 5. parti olan Yeniden Refah Partisi (YRP), 2 milyon 851 bin oy alarak seçimden üçüncü parti olarak çıktı.

Üye sayısı sadece 10 bin 353 olan DEM, 2 milyon 625 bin oy alarak seçimde 4. parti oldu.

486 bin 896 üye ile en çok üyeye sahip 4. parti olan MHP, 2 milyon 297 bin oy alarak seçimden yine 4. parti olarak çıktı.

508 bin üye ile en çok üyeye sahip 3. parti olan İYİ Parti, 1 milyon 735 bin oy alarak seçimde 6. parti oldu.

43 bin 515 üyesi bulunan Zafer Partisi, 800 bin 905 oy alarak seçimden 7. parti olarak çıktı.

70 bin üyesi olan Gelecek Partisi’nin ise 31 Mart yerel seçimlerde 34 bin 212 oy alması dikkat çekti. Davutoğlu’nun kurduğu parti üye sayısından daha az oy alarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Davutoğlu, Türkiye genelinde de 0,07 oy aldı.