AKP’li belediye seçime 48 saat kala kasayı boşalttı! Milyonları hangi futbol takımına gönderdi?

X hesabından videolu paylaşım yapan Yozgat Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili başkanı Kazım Arslan, “Yaklaşık 18 milyon lira tutarında bir meblağ usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına aktarılmış” ifadelerini kullandı.

İşte Kazım Arslan’ın açıklamalarından öne çıkan satırlar:

18 MİLYON LİRA GİTMİŞ

Seçimden iki gün önce, cuma günü belediye bünyesinde gerçekleşen bir olayı sizlerle paylaşmam gerektiğine inanıyorum. Cuma günü, belediyenin birçok ödemesi gereken öncelikli borçları varken, mesela TEDAŞ’a borç ödenmesi gerekirken, mesela akaryakıt tedarik eden arkadaşımıza borç ödenmesi gerekirken, yine bazı taahhüt işlerini yapan müteahhit arkadaşlara borç ödenmesi gerekirken yaklaşık 18 milyon lira tutarında bir meblağ usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına aktarılmış.

AHLAKİ BİR DURUM DEĞİL

Pazar günü seçim var, seçimden iki gün önce 18 milyon lira usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. İki gün sonra seçim var ve siz belediyenin kasasından biriken parayı borçları ödemek üzere, işçi-memur maaşlarını ödemek üzere toparlanan parayı Bozokspor futbolcularına aktarıyorsunuz.