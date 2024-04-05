Bakanlık 47 ilde 826 arsayı satışa çıkardı! 40 bin liradan başlıyor… Büyük yatırım fırsatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkaracağını açıkladı. Arsalarda en düşük fiyat Mardin Nusaybin’de 40 bin lirayla satışa çıktı.

Yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vade imkanıyla ödemeler yapılabilecek. Peşin ödemeye ise yüzde 20 indirim var.

Açık artırma 24-25-26 Nisan tarihleri arasında saat 10:00’da iki şehirde gerçekleşecek.

Ankara Çankaya’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde, İstanbul’da ise Halkalı’da bulunan İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Bakanlık 47 ilde 826 muhtelif arsaları açık artırmayla satışa çıkarılacağını duyurmuştu.

En çok arazinin satışa çıkarıldığı ilk 10 il ise şöyle:

Konya 89

89 Ankara 75

75 Mersin 61

61 Mardin 52

52 İstanbul 45

45 Kırklareli 43

43 Afyon 34

34 Kayseri 33

33 Antalya 32

32 Çanakkale 32

Arsalar ve fiyatlarla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesi takip edilebilir.