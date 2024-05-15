Son dakika... İYİ Parti'den Ali Yerlika'ya istifa çağrısı

Ankara’da 14 Mayıs Salı’yı 15 Mayıs Çarşamba’ya bağlayan gecede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir toplantı düzenledi.

Yerlikaya’nın katılmadığı toplantının konusu son günlerde emniyet bürokrasisindeki gelişmelerdi.

Öte yandan Yerlikaya, bugün Twitter hesabından açıklama yayınlayarak “Cumhurbaşkanımıza kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz” demişti.

Yerlikaya’nın bu paylaşımını alıntılayan Poyraz, şunları yazdı:



“Size gönderdiğim soru önergelerini okumayıp, cevaplamayıp, TBMM’de yaptığım çağrılara sessiz kalıp da şimdi bu ve benzeri paylaşımları yapmanız, bende nafile bir nedamet ve bolca hamaset yaptığınız hissi yaratmıştır.

Bahse konu ekipler sizin sevk ve denetiminiz altındaki hatta bizzat sizin tarafınızdan seçilerek görev verilmiş isimlerdir. Bu isimlerin eylem ve faaliyetlerinin medya yönetimi ile aldığınız alkışların sesi sizi uyarılara sağır gerçeklere kör yapmıştır. Twit atmak ve sorumluluğu ekiplerinize yıkarak haberiniz yokmuş gibi davranmak yerine sizin de görevden affınızı istemen"

Ankara’da 14 Mayıs Salı’yı 15 Mayıs Çarşamba’ya bağlayan gecede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir toplantı düzenledi.

Yerlikaya’nın katılmadığı toplantının konusu son günlerde emniyet bürokrasisindeki gelişmelerdi.

Öte yandan Yerlikaya, bugün Twitter hesabından açıklama yayınlayarak “Cumhurbaşkanımıza kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz” demişti.

Yerlikaya’nın bu paylaşımını alıntılayan Poyraz, şunları yazdı: “Size gönderdiğim soru önergelerini okumayıp, cevaplamayıp, TBMM’de yaptığım çağrılara sessiz kalıp da şimdi bu ve benzeri paylaşımları yapmanız, bende nafile bir nedamet ve bolca hamaset yaptığınız hissi yaratmıştır.

Bahse konu ekipler sizin sevk ve denetiminiz altındaki hatta bizzat sizin tarafınızdan seçilerek görev verilmiş isimlerdir. Bu isimlerin eylem ve faaliyetlerinin medya yönetimi ile aldığınız alkışların sesi sizi uyarılara sağır gerçekleAnkara’da 14 Mayıs Salı’yı 15 Mayıs Çarşamba’ya bağlayan gecede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir toplantı düzenledi.

Yerlikaya’nın katılmadığı toplantının konusu son günlerde emniyet bürokrasisindeki gelişmelerdi.

Öte yandan Yerlikaya, bugün Twitter hesabından açıklama yayınlayarak “Cumhurbaşkanımıza kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz” demişti.

Yerlikaya’nın bu paylaşımını alıntılayan Poyraz, şunları yazdı: “Size gönderdiğim soru önergelerini okumayıp, cevaplamayıp, TBMM’de yaptığım çağrılara sessiz kalıp da şimdi bu ve benzeri paylaşımları yapmanız, bende nafile bir nedamet ve bolca hamaset yaptığınız hissi yaratmıştır.

Bahse konu ekipler sizin sevk ve denetiminiz altındaki hatta bizzat sizin tarafınızdan seçilerek görev verilmiş isimlerdir. Bu isimlerin eylem ve faaliyetlerinin medya yönetimi ile aldığınız alkışların sesi sizi uyarılara sağır gerçeklere kör yapmıştır. Twit atmak ve sorumluluğu ekiplerinize yıkarak haberiniz yokmuş gibi davranmak yerine sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde bir karar olacaktır.”re kör yapmıştır. Twit atmak ve sorumluluğu ekiplerinize yıkarak haberiniz yokmuş gibi davranmak yerine sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde bir karar olacaktır.”iz yerinde bir karar olacaktır.”