Son Dakika... Kadir Şeker tahliye edildi

Kadir Şeker, Konya'da Ayşe Dırla'yı (35) darbettiği öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şeker, bugün açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

"TAHLİYESINE KARAR VERDİ"

Şeker'in avukatı Emrah Daylan, ''Kadir Şeker'in, cezası onandıktan sonra açık cezaevinde geçireceği infaz süresi var. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları için de cezaevi izleme kurulu, müvekkilimizin de o tarihe kadar izinli olması için tahliyesine karar verdi'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda 5 Şubat 2020'de Özgür Duran'ın, birlikte olduğu Ayşe Dırla'yı darbettiği sırada, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde ise ''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadeleri kullanıldı.