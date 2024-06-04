Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in adresi iddianamede farklı yazıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in adresi iddianamede farklı yazıldı

Ankara’da öldürülen Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklu bulunan Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki ikametgah adresinin sorguda farklı iddianamede farklı yazıldığı ortaya çıktı.

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanıklardan Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki tüm tutanaklarda ikametgah adresi Ankara’da bulunan Ülkü Ocakları Genel Merkezi olduğu görülürken, iddianamede ise farklı bir adres yer aldığı ortaya çıktı.

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Cinayet soruşturması kapsamında, tutuklu sanıklardan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki tüm tutanaklarda ikametgah adresinin "Nasuh Akar Mahallesi 1402. Sokak. No: 17 İç Kapı No:3 Çankaya/Ankara" olduğu ve söz konusu adresin Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne ait olduğu görülürken, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede ise Yüksel’in adresinin farklı bir adres olarak yer aldığı belirlendi.

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Olaya ilişkin tutuklu sanıklarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Savcılık ifadesinde "Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi değilim, partide resmi veya özel hiçbir görevim yoktur. Herhangi bir organik, doğrudan veya dolaylı bağım bulunmamaktadır. Hiçbir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın da Özel Kalem Müdürü değilim. Milliyetçi Hareket Partisinin hiçbir genel başkan yardımcısını şahsen tanımam. Basından duyduğum kadarıyla tanırım. Konuyla ilgili beyanım bundan ibarettir" ifadesini demişti.

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