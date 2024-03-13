Son dakika.. Kedi Eros'u öldüren şahıs tutuklandı

İstanbul Başakşehir’de Eros isimli bir kediyi önce asansörde sonrada bina ve dışında dakikalarca tekmeleyerek ölmesine sebep olan İbrahim Keloğlan isimli şahıs Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın yapıldığı Adliye Binasına çok sayıda hayvansever akın ederken adliye koridorlarında ‘Katil İbrahim’ sloganları atıldı.

İlk duruşmada "iyi hal" gerekçesiyle serbest bırakılan ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açan tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan duruşmaya katıldı. Polis güvenlik amacıyla sanığın etrafını sardı.

Mahkemede savunma yapan sanık İbrahim Keloğlan, olaydan sonra barınaklara bağış yaptığını ve mama dağıttığını söyledi. Duruşma salonundaki vatandaşlar ve avukatlar tepki gösterdi. Sanık savunmasında şunlara değindi:

“KEDİ KÖPEKLERLE VAKİT GEÇİRMEK BANA TERAPİ GİBİ GELDİ”

8 Şubat’ta verdiğim talebi yineliyorum ve ekleme yapmak istiyorum. Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit gelirmek bana terapi gibi geldi.

BESLEMEKLE YETİNMEYİP BARINAĞA BAĞIŞTA BULUNDUM:

Bunlarla da yetinmeyip barınağa bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapacağıma psikolojik destek göreceğime söz vermiştim. Ben bu bağışı bu olaydan sonra yaptım. Bu olay bazı insanlar farklı lanse ettirilerek bütün bilgilerim herkesin eline geçmiştir. Benim ve eşimin ailesi büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkılamayacak bir duruma düştük. Şu anda alacağım hiçbir cezanın bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur”

Ayrıntılar geliyor..