"Bugüne kadar verilen en ağır ceza". Adalet Bakanı Tunç, Eros'un katiline verilen 2.5 yıl hapis cezasını değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'de "Eros" isimli kediyi öldüren sanığa verilen 2,5 yıl hapis cezası için "Hayvanları Koruma Kanunu"nu işaret ederek, verilen cezanın bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu belirtti.

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir'de "Eros" isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmişti. İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada, sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.