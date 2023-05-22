Son Dakika... Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesi sona erdi

Sinan Oğan düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Bu kararın açıklandığı sırada görüşmede olan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da anlaştığı iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu – Özdağ görüşmesi az önce sona erdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Mutabakatı Kılıçdaroğlu’na sunduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim.”