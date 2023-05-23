Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Oğan' göndermeli ‘sandık’ çağrısı: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı netleşmiştir

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Oğan' göndermeli ‘sandık’ çağrısı: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı netleşmiştir

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçmene seslendi.

Kılıçdaroğlu, ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın "Cehennemin kapıları" söylemine de gönderme yaparak, "Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!"

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