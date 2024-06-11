Son dakika... Kremlin açıkladı. Hakan Fidan Putin ile görüşecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kremlin açıkladı. Hakan Fidan Putin ile görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bugün görüşeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

Kremlin’den yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul edecek.

Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı kaynakları da söz konusu görüşmeyi doğruladı.

FİDAN-LAVROV GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Gazze’deki son durum değerlendirildi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Lavrov- Fidan görüşmesinde Türkiye bakımından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.

BAKAN FİDAN, MOSKOVA’DA ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan dün, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi.

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